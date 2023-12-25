В Курске пенсионерка поучаствовала в расследовании «силовиков» и лишилась 3,5 млн рублей

В Курске пожилая женщина лишилась 3,5 миллиона рублей из-за «расследования» мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты позвонили ночью и представились пенсионерке сотрудниками силовых органов. По словам звонившего, на данный момент они расследуют дело, связанное с мошенниками. Из-за действий этих лиц средства женщины якобы под угрозой.

«Силовик» предложил россиянке поучаствовать в операции по поиску злоумышленников. Для этого ей позвонил якобы сотрудник банка. С его помощью женщина обналичил накопления, взяла заем и перевела 3,5 миллиона рублей на счета аферистов.

На данный момент мошенников ищут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье неизвестный похитил 70-летнюю пенсионерку.