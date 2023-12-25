Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Курске пенсионерка поучаствовала в расследовании «силовиков» и лишилась 3,5 млн рублей

В Курске пенсионерка перевела 3,5 млн рублей мошенникам

close
100%
Depositphotos

В Курске пожилая женщина лишилась 3,5 миллиона рублей из-за «расследования» мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты позвонили ночью и представились пенсионерке сотрудниками силовых органов. По словам звонившего, на данный момент они расследуют дело, связанное с мошенниками. Из-за действий этих лиц средства женщины якобы под угрозой.

«Силовик» предложил россиянке поучаствовать в операции по поиску злоумышленников. Для этого ей позвонил якобы сотрудник банка. С его помощью женщина обналичил накопления, взяла заем и перевела 3,5 миллиона рублей на счета аферистов.

На данный момент мошенников ищут. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье неизвестный похитил 70-летнюю пенсионерку.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами