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Украинский депутат получил срок за «пророссийские» разговоры с родственниками

Офис генпрокурора Украины: депутат осужден на пять лет за пророссийские взгляды

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Депутат Черкасского городского совета на Украине получил срок за «пророссийские» взгляды и разговоры с родственниками. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генпрокурора республики.

В публикации отмечается, что депутата признали виновным по статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». Его осудили на пять лет.

В публикации отмечается, что депутат представлял запрещенную на территории Украины партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), сейчас он является помощником нардепа.

До этого народному депутату Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Нестору Шуфричу вручили подозрение в государственной измене.

Депутат подозревается в том, что он умышленно, в ущерб территориальной целостности и неприкосновенности, государственной и информационной безопасности Украины предоставил или попытался предоставить иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины по предварительному сговору с несколькими лицами.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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