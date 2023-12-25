В зоне СВО погиб вступивший в ВСУ актер из фильма «Черные кошки»

Кадр из сериала «Я всё тебе докажу»

Актер Богдан Колесник, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в аккаунте Государственного агентства страны по вопросам кино в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении указано, что артист ушел из жизни 23 декабря. При этом российским зрителям он известен благодаря участию в съемках многосерийного художественного фильма «Черные кошки».

«На фронте <...> погиб украинский актер Богдан Колесник», — говорится в публикации.

Премьера «Черных кошек» состоялась в декабре 2013 года. Картина повествует о борьбе с бандитизмом и диверсантами немецкого спецподразделения «Бранденбург 800» в послевоенные годы.

Съемки художественного фильма проходили в городе Одессе. При этом в проекте приняли участие известные российские актеры, включая Павла Деревянко и Ольгу Ломоносову.

8 декабря появилась информация о гибели украинского актера Василия Кухарского, известного по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны». После эскалации конфликта артист примкнул к ВСУ и получил тяжелое ранение в ходе боевых действий.

Ранее вступивший в ряды украинских войск актер Олег Иваница призвал отказаться от идеи захвата Крыма.