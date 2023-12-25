Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В зоне СВО погиб вступивший в ВСУ актер из фильма «Черные кошки»

Вступивший в ряды ВСУ актер из «Черных кошек» Колесник погиб на фронте

close
100%
Кадр из сериала «Я всё тебе докажу»

Актер Богдан Колесник, вступивший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в аккаунте Государственного агентства страны по вопросам кино в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В заявлении указано, что артист ушел из жизни 23 декабря. При этом российским зрителям он известен благодаря участию в съемках многосерийного художественного фильма «Черные кошки».

«На фронте <...> погиб украинский актер Богдан Колесник», — говорится в публикации.

Премьера «Черных кошек» состоялась в декабре 2013 года. Картина повествует о борьбе с бандитизмом и диверсантами немецкого спецподразделения «Бранденбург 800» в послевоенные годы.

Съемки художественного фильма проходили в городе Одессе. При этом в проекте приняли участие известные российские актеры, включая Павла Деревянко и Ольгу Ломоносову.

8 декабря появилась информация о гибели украинского актера Василия Кухарского, известного по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны». После эскалации конфликта артист примкнул к ВСУ и получил тяжелое ранение в ходе боевых действий.

Ранее вступивший в ряды украинских войск актер Олег Иваница призвал отказаться от идеи захвата Крыма.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами