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Скорая помощь сможет проводить медвмешательство без согласия пациента

Скорая помощь может проводить вмешательство без согласия пациента при угрозе жизни

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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Бригады скорой медицинской помощи смогут проводить медицинское вмешательство без дачи пациентом согласия, когда присутствует угроза для его жизни. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

До нововведения решение о медицинском вмешательстве без согласия пациента при его неспособности выразить свое решение принималось консилиумом врачей.

22 декабря Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, упрощающий скорой помощи медицинское вмешательство при угрозе жизни пациента. Сенаторы сочли, что закон не только ускорит получение россиянами своевременной медицинской помощи, но и повысит правовую защищенность врачей.

Ранее в Совфеде выступили против запрета абортов в российских частных клиниках.

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