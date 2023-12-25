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В Москве мужчина отрезал любимой палец топором из-за новостей о разрыве

В Москве женщина лишилась пальца после того, как заявила любимому о разрыве

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Телеграм-канал «Baza»

В Москве разрыв пары закончился тем, что женщина лишилась пальца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инициатором разрыва стала россиянка. Она сообщила своему возлюбленному, что больше не хочет находиться с ним в отношениях. Это не понравилось мужчине, поэтому он схватился за топор для рубки мяса.

Некоторое время он ходил с предметом по кухне, но в какой-то момент прицелился по телефону партнерши. Женщина хотела спасти устройство, поэтому схватилась за него. В результате россиянка лишилась безымянного пальца на левой руке.

Девушку госпитализировали. Врачам не удалось пришить палец так, чтобы восстановить его функции.

Сама женщина отказалась писать заявление в полицию.

Ранее в Нижневартовске мужчина с топором ворвался в банк и устроил погром.

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