Путин подписал закон об изменении правил депортации иностранцев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране устанавливаются новые правила депортации иностранных граждан. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

В частности, данный закон касается содержания подлежащих депортации людей в специальных учреждениях. Согласно изменениям, которые будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), содержание приезжих и лиц без гражданства в подобных местах может длиться не более 90 суток.

Кроме того, документ дает право надзорным органам заменить депортацию другими санкциями. В том числе иностранцев могут обязать выплатить штраф в размере до 50 тыс. рублей или выполнить обязательные работы на срок до 200 часов.

Однако применение подобных санкций возможно, только если суд посчитает депортацию мерой, ограничивающей право человека на уважение частной жизни. Другим условием является отказ зарубежного государства принять человека.

В законе уточняется, что на принятие решения о депортации будет влиять сразу несколько факторов. Среди них профессия иностранца, его семейное положение и уровень дохода, а также факт подачи документов на получение паспорта РФ.

Ранее Путин подписал закон об отмене визовых льгот для граждан некоторых европейских государств.