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С «Яндекс Карты» пропало название Эгейского моря

«Яндекс Карты» связали пропажу названия Эгейского моря с технической ошибкой

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Название Эгейского моря пропало с «Яндекс Карты» из-за технической ошибки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.

В заявлении подчеркивается, что подобные сбои в работе ресурса возникают достаточно часто. Однако специалисты быстро обнаруживают неполадки и устраняют их, указал источник агентства.

«Пропало только название на карте, но скоро вернется. При этом найти Эгейское море все также можно через гео-поиск на картах. Это была техническая ошибка, которую уже исправили», — пояснили в пресс-службе «Яндекс Карты».

Также источник агентства уточнил, что технически карта мира разделена на несколько частей. Это сделано, чтобы облегчить процесс отрисовки регионов с помощью специальных компьютерных программ.

При этом Эгейское море расположено на стыке нескольких таких частей. Согласно заявлению представителей сервиса, технический сбой произошел при обновлении схемы — название объекта попало не в ту часть и перекрыло близлежащие острова.

В начале декабря клиенты «Альфа-банка» пожаловались на сбои в работе соответствующего приложения. О технических неполадках заявили пользователи из более чем 10 российских регионов.

Позже финансовая организация сообщила об исправлении ошибок. В пресс-службе «Альфа-банка» подчеркнули, что все сервисы работают в обычном режиме.

Ранее в Москве приостановили выдачу водительских прав из-за технического сбоя в работе системы.

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