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В Краснодарском крае молодой человек пришел в техникум с мечом

На Кубани студент попытался пронести в техникум японский меч

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Depositphotos

В Армавире охранники остановили молодого человека, который попытался пронести в техникум японский меч. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Юноша вошел в учебное заведение с катаной, но его заметил охранник. Когда учащегося остановили, он вступил в перепалку с мужчиной. Во время конфликта сотрудник вызвал Росгвардию.

«При задержании студент вел себя агрессивно и пытался скрыться от правоохранителей», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что молодой человек после занятий собирался пойти на косплей-вечеринку, катана оказалась сувенирной.

В отношении студента составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Ему грозит штраф или 15 суток ареста.

Ранее в Саратове приятель арестанта попытался передать ему шаверму с марихуаной.

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