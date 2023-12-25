В Краснодарском крае молодой человек пришел в техникум с мечом

В Армавире охранники остановили молодого человека, который попытался пронести в техникум японский меч. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Юноша вошел в учебное заведение с катаной, но его заметил охранник. Когда учащегося остановили, он вступил в перепалку с мужчиной. Во время конфликта сотрудник вызвал Росгвардию.

«При задержании студент вел себя агрессивно и пытался скрыться от правоохранителей», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что молодой человек после занятий собирался пойти на косплей-вечеринку, катана оказалась сувенирной.

В отношении студента составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Ему грозит штраф или 15 суток ареста.

Ранее в Саратове приятель арестанта попытался передать ему шаверму с марихуаной.