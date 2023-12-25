Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает информационный центр Крымского моста в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о закрытии движения по мосту в 16:07 по московскому времени. Движение было возобновлено в 16:37. Таким образом движение было перекрыто на протяжении получаса.

Утром 23 декабря в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» были опубликованы сведения о временном перекрытии движения автомобильного транспорта на переправе. Позднее движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Заявление о возобновлении движения транспортных средств по Крымскому мосту появилось в 11:55 мск. Ограничения на использование переправы действовали в течение одного часа 17 минут.

Ранее Путин рассказал о попытках построить Крымский мост при Николае II и Сталине.