Подмосковная река помимо льда покрылась мертвой рыбой

Жители Подмосковья сообщили ИА Регнум о том, что река Уча помимо льда покрылась мертвой рыбой. Речь об участке водоема в селе Марфино.

По словам очевидцев, водоем источает неприятный запах. Часть рыбы при этом находится подо льдом. Местные жители заявили изданию, что обеспокоены экологической ситуацией на реке.

До этого на свалке в Соболевском районе на Камчатке обнаружили тонны потрошеной красной рыбы. Очевидцы предположили, что браконьеров интересовала только икра лососевых. Тушки они выкинули, создав гниющее поле.

В марте текущего года тонны мертвой рыбы оказались выброшены на берег в Австралии из-за аномальной жары. Отмечалось, что массовая гибель животных могла быть вызвана снижением уровнем кислорода из-за падения уровня воды после наводнения. Жаркая погода, при которой рыбе требуется больше кислорода, усугубила ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Британии 5000 рыб погибли после слитых в реку отходов с завода.