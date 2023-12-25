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Подмосковная река помимо льда покрылась мертвой рыбой

В Подмосковье обнаружили реку, которая помимо льда покрылась мертвой рыбой

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Рыбалка в Челябинской области, Озера/VK

Жители Подмосковья сообщили ИА Регнум о том, что река Уча помимо льда покрылась мертвой рыбой. Речь об участке водоема в селе Марфино.

По словам очевидцев, водоем источает неприятный запах. Часть рыбы при этом находится подо льдом. Местные жители заявили изданию, что обеспокоены экологической ситуацией на реке.

До этого на свалке в Соболевском районе на Камчатке обнаружили тонны потрошеной красной рыбы. Очевидцы предположили, что браконьеров интересовала только икра лососевых. Тушки они выкинули, создав гниющее поле.

В марте текущего года тонны мертвой рыбы оказались выброшены на берег в Австралии из-за аномальной жары. Отмечалось, что массовая гибель животных могла быть вызвана снижением уровнем кислорода из-за падения уровня воды после наводнения. Жаркая погода, при которой рыбе требуется больше кислорода, усугубила ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Британии 5000 рыб погибли после слитых в реку отходов с завода.

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