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Самокатчика, который сбил с ног пенсионерку и уехал с места ДТП, будут судить в Петербурге

В Петербурге будут судить мужчину, который сбил пенсионерку на электросамокате

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Hot-Walls/youtube.com

В Кронштадте мужчина сбил пенсионерку на электросамокате и скрылся с места авариии, его нашли и обвинили в причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел еще 10 июня на Широкой улице. На полном ходу самокатчик врезался в 71-летнюю женщину, повалил ее с ног и оставил лежать на асфальте.

Пострадавшую доставили в больницу, там врачи выявили у нее закрытый перелом шейки плеча. Чуть позже правоохранители нашли и задержали нарушителя. Пока шло расследование, он, как уточняется, сумел компенсировать причиненный пенсионерке материальный вред. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Москве врачи прооперировали ребенка, которому сломал челюсть самокатчик.

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