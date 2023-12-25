Самокатчика, который сбил с ног пенсионерку и уехал с места ДТП, будут судить в Петербурге

В Кронштадте мужчина сбил пенсионерку на электросамокате и скрылся с места авариии, его нашли и обвинили в причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел еще 10 июня на Широкой улице. На полном ходу самокатчик врезался в 71-летнюю женщину, повалил ее с ног и оставил лежать на асфальте.

Пострадавшую доставили в больницу, там врачи выявили у нее закрытый перелом шейки плеча. Чуть позже правоохранители нашли и задержали нарушителя. Пока шло расследование, он, как уточняется, сумел компенсировать причиненный пенсионерке материальный вред. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Москве врачи прооперировали ребенка, которому сломал челюсть самокатчик.