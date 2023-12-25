Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нарколог предупредил об опасности новогоднего бокала шампанского для подростков

Нарколог Новиков: для подростков алкоголь опасен в любых количествах

close
100%
Depositphotos

В новогоднюю ночь родители могут предложить своим детям бокал шампанского, однако это плохая идея. Об этом в интервью «Ридусу» предупредил врач-психиатр, нарколог Олег Новиков. Он подчеркнул, что шампанское — это тот же алкоголь, один бокал которого может стать первым шагом на пути к зависимости.

«Необходимо помнить, что мозг у мужчин заканчивает формироваться к 25 годам. Когда ко мне приходят пациенты, я всегда спрашиваю, в каком возрасте они начали употреблять алкоголь. И если они начинают выпивать с 14 лет, то к 35 в голове уже опилки», — отметил Новиков.

По его словам, самыми сложными пациентами являются люди в возрасте до 35 лет.

Юрист Алла Георгиева до этого выступила за ограничение продажи алкогольных напитков в новогодние праздники.

Она отметила, что по статистике в России каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения. Георгиева назвала праздничные дни «самыми напряженными» для сотрудников МВД, МЧС и врачей.

Ранее стало известно, сколько алкоголя можно выпить на праздниках с минимальным риском для сердца.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами