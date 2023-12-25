Нарколог предупредил об опасности новогоднего бокала шампанского для подростков

В новогоднюю ночь родители могут предложить своим детям бокал шампанского, однако это плохая идея. Об этом в интервью «Ридусу» предупредил врач-психиатр, нарколог Олег Новиков. Он подчеркнул, что шампанское — это тот же алкоголь, один бокал которого может стать первым шагом на пути к зависимости.

«Необходимо помнить, что мозг у мужчин заканчивает формироваться к 25 годам. Когда ко мне приходят пациенты, я всегда спрашиваю, в каком возрасте они начали употреблять алкоголь. И если они начинают выпивать с 14 лет, то к 35 в голове уже опилки», — отметил Новиков.

По его словам, самыми сложными пациентами являются люди в возрасте до 35 лет.

Юрист Алла Георгиева до этого выступила за ограничение продажи алкогольных напитков в новогодние праздники.

Она отметила, что по статистике в России каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения. Георгиева назвала праздничные дни «самыми напряженными» для сотрудников МВД, МЧС и врачей.

Ранее стало известно, сколько алкоголя можно выпить на праздниках с минимальным риском для сердца.