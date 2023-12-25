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Водитель автобуса помог потерявшейся омской школьнице

В Омске водитель автобуса помог заблудившейся девочке

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Shutterstock

В Омске водитель автобуса не дал замерзнуть ребенку на улице, девочка по ошибке вышла не на той остановке и заблудилась. Об этом сообщает портал «Омск Регион».

Инцидент произошел в омском автобусе № 79, подъезжая к конечной остановке, водитель заметил спящую в салоне девочку. Школьница проснулась и вышла из транспорта, мужчина заметил ее растерянность и спросил, что произошло.

Выяснилось, что школьница проехала свою остановку и не знала, как теперь добраться до дома, телефон девочки разрядился.

«Я сказал ей, что работаю водителем на автобусе и хочу помочь. Отвел девочку в салон, чтобы она согрелась, сходил в кафе на остановке, купил ей горячего чаю. В первый раз оказался в подобной ситуации. Однако стал действовать по инструкции. Связался с диспетчером пассажирского предприятия и рассказал о том, что произошло», — рассказал мужчина.

Диспетчер сразу же вызвала полицию и сообщила о случившемся, правоохранители разыскали родителей девочки, вместе с ними приехали на конечную остановку, дочь передали отцу.

«Поступил так, как на моем месте поступил бы любой человек. Было страшно за ребенка, за возможные последствия. У меня самого двое детей, сложно представить, что бы я испытал на месте родителей девочки», — поделился шофер.

Руководство предприятия, где работает мужчина выразило водителю благодарность за то, что он не остался равнодушным и помог школьнице.

Ранее в Москве курьер помог пенсионеру, который не мог добраться до дома из-за снегопада.

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