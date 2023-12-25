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В Приамурье перед судом предстанет мужчина, который едва не сжег заживо четырех человек

Житель Амурской области ответит в суде за покушение на жизни детей

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Pixabay

Россиянин едва не сжег дом с детьми, но сам получил ожоги и попал под суд. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на пресс-службе СУ СК России по Амурской области.

В сентябре 39-летний мужчина распивал спиртное в компании родного брата и своей подруги. Застолье закончилось ссорой, и агрессивный местный житель в пылу гнева схватил канистру с бензином и вылил содержимое на банную печь, в которой горели дрова.

В тот момент в помещении также находились дети сожительницы поджигателя — двое сыновей, младшему из которых было всего полтора года, а старшему — 15 лет. Злоумышленник добился желаемого и устроил в доме небольшой пожар, при этом канистра в его руках тоже загорелась. В результате чего он получил ожоги и не смог довести задуманное до конца. Близкие мужчины покинули комнату и были вынуждены обратиться за медицинской помощь из-за термических ожогов.

Виновника задержали и сделали фигурантом уголовного дела, его материалы уже отправлены в суд.

Ранее в Саратове поймали поджигателя двери, обманутого мошенниками и пытавшегося вернуть деньги.

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