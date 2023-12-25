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Бывшего зампреда Центробанка Корищенко освободили из-под стражи

Бывшему зампреду Центробанка Корищенко отменили тюремный приговор

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Московский городской суд изменил приговор Таганского районного суда в отношении экс-заместителя председателя ЦБ РФ Константина Корищенко и предпринимателя Максима Пальчуна. Обвиняемым отменили приговор, их отпустили из-под стражи, сообщили в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

«Суд определил освободить Корищенко К.Н. и Пальчуна М.И от наказания, назначенного по ч. 4 ст.160 УК РФ на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи истечением сроков давности уголовного преследования», — говорится в сообщении.

Меру пресечения Корищенко и Пальчуну также отменили. Их освободили из-под стражи в зале суда.

Корищенко обвиняли в растрате 1,4 млрд рублей, которая привела к банкротству Инвестбанка в 2013 году. Бизнесмен Максим Пальчун был предполагаемым партнером экс-зампреда. Суд выносил им приговор в виде семи лет лишения свободы.

До этого, апелляционный суд отменил приговор за госизмену торговцу двигателями Ровшану Намазову. Мужчину обвиняли в госизмене.

Ранее суд приговорил к двум годам активистку «Левого сопротивления».

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