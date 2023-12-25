Российские школьники потушили Вечный огонь в Нижегородской области

В Нижегородской области трое школьников закидали снегом Вечный огонь. Об этом сообщает местное издание «В городе N» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

По данным СМИ, инцидент произошел 24 декабря в городе Балахна на Комсомольской площади. Трое учеников — из пятого и восьмого классов — подошли к мемориалу воинам Великой Отечественной войны и закидали пламя снежками так, что оно погасло. Случившееся зафиксировали камеры наблюдения. А в полицию об инциденте сообщил прохожий.

Правоохранители уже установили личности хулиганов. Школьники не состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее трое школьников погасили Вечный огонь в Пскове.