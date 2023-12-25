Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Часть уехавших за рубеж украинцев могут лишить доступа к банковским услугам

Депутат Рады Ивченко: часть украинцев за рубежом могут лишить доступа к банкингу

close
100%
Alberto Pezzali/AP

Граждан Украины, которые уехали за границу и не встали на воинский учет, могут лишить доступа к консульским услугам и банкингу. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на члена комитета по обороне Верховной Рады Вадима Ивченко.

По словам депутата, не вставшим на учет украинцам смогут, например, отказывать в замене просроченного паспорта и оформлении доверенности для судов на Украине. Банки же собираются обязать запрашивать обновленные персональные данные, где граждане будут должны указать статус воинского учета. В случае отсутствия оного украинцам могут заблокировать банковские карты.

Законопроект, в котором будут прописаны положения о мобилизации украинских мужчин за рубежом, могут представить уже в январе 2024 года. Тем, кто будет подходить под критерии призыва, вручат повестки, и если они не вернутся на Украину, то это будут считать нарушением закона.

О готовности содействовать в возвращении украинцев на родину уже заявили власти Эстонии.

Ранее военный историк Юрий Кнутов признал возможной мобилизацию покинувших Украину мужчин.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами