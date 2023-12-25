Часть уехавших за рубеж украинцев могут лишить доступа к банковским услугам

Граждан Украины, которые уехали за границу и не встали на воинский учет, могут лишить доступа к консульским услугам и банкингу. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на члена комитета по обороне Верховной Рады Вадима Ивченко.

По словам депутата, не вставшим на учет украинцам смогут, например, отказывать в замене просроченного паспорта и оформлении доверенности для судов на Украине. Банки же собираются обязать запрашивать обновленные персональные данные, где граждане будут должны указать статус воинского учета. В случае отсутствия оного украинцам могут заблокировать банковские карты.

Законопроект, в котором будут прописаны положения о мобилизации украинских мужчин за рубежом, могут представить уже в январе 2024 года. Тем, кто будет подходить под критерии призыва, вручат повестки, и если они не вернутся на Украину, то это будут считать нарушением закона.

О готовности содействовать в возвращении украинцев на родину уже заявили власти Эстонии.

Ранее военный историк Юрий Кнутов признал возможной мобилизацию покинувших Украину мужчин.