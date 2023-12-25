Патриарх Кирилл поздравил глав неправославных церквей с Рождеством

Патриарх Кирилл поздравил лидеров неправославных церквей, отмечающих Рождество по григорианскому календарю 25 декабря, в том числе папу Римского Франциска. Об этом сообщается на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата.

Среди тех, кому были направлены поздравительные телеграммы, помимо католического епископа, — глава Сирийской ортодоксальной церкви патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II; католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Map Ава III; Маронитский патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи; католикос Востока, митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III.

Председатель Русской Православной церкви отметил, что в текущий непростой период истории долг христиан — не допустить разделений и сугубо просить Бога о водворении мира среди стран мира, посредством совершение добрых дел «прославляя имя Христово».

Также патриарх Кирилл пожелал главам инославных церквей «крепости сил и обильной помощи Божией» в дальнейшем служении.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.