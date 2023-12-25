Россиян предупредили об опасности покупки некачественной гирлянды

Покупка некачественной гирлянды – опасный шаг, так как часто она делается с нарушениями изоляции, что может спровоцировать короткое замыкание и привести к пожару, предупредил директор по связям с общественностью компании TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин. При выборе гирлянды всегда нужно проверять маркировку на шнуре питания и паспорт изделия, посоветовал он в беседе с НСН.

На шнуре гирлянды должна быть маркировка с характеристиками товара, компании-производителя, в паспорте должна содержаться информация о безопасности и условиях применения. При этом длина шнура от вилки до первого диода не должна быть меньше 150 сантиметров.

Покупка некачественной гирлянды грозит не только тем, что она может выйти из строя, но и более серьезными последствиями, подчеркнул Зорин.

«В лучшем случае нарушение будет касаться недостаточно длинного шнура питания, который ограничит применение гирлянды только рядом с розеткой, в худшем — нарушение изоляции, хрупкие вилки или неверно указанная степень пылевлагозащиты, что приведет к использованию на улице гирлянды, для этого не предназначенной», — пояснил он.

Сама гирлянда редко загорается, однако к пожару может привести короткое замыкание из-за повреждения изоляции или неполного контакта вилки с розеткой. Тушить гирлянду, как любую электропроводку, следует порошковыми и углекислотными составами, использовать воду нельзя, отметил эксперт.

Качественную гирлянду можно повесить на любую поверхность. Если речь идет о современной светодиодной гирлянде, то диоды на ней нагреваются незначительно. Для украшения штор и тюли лучше использовать гирлянду «Роса», так как они почти не нагреваются, заключил Зорин.

Напомним, также специалисты рекомендуют проверять сертификат на гирлянду и учитывать ее стоимость. Так, если она значительно дешевле других, то от покупки лучше воздержаться.

Ранее в Оренбургской области девочку ударила током гирлянда.