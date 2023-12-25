Россиянам напомнили о десятидневных новогодних выходных

Россиян, работающих по пять дней в неделю, ждут десятидневные выходные на новогодних праздниках. Об этом в Telegram-канале сообщает Роструд.

«30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, ... для тех, у кого установлена пятидневная рабочая неделя, последний рабочий день в этом году будет 29 декабря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что праздничными нерабочими днями станут дни с 1 по 8 января. Первым рабочим днем в 2024 году будет вторник, 9 января.

До этого эксперт по туризму Александр Бандурин рассказал, что россияне могут выбрать традиционные направления с необычной природой для отдыха на новогодние праздники, к которым относятся Урал, Сибирь, Белокуриха, Алтай.

Самыми популярным направлениями у жителей России традиционно остаются Москва, Санкт-Петербург, Казань, к ним также добавился Екатеринбург, отметил Бандурин.

Ранее аналитик Максим Тимошенко спрогнозировал возможную повышенную волатильность рубля с 25 по 29 декабря.