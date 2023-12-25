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Заболевших детей с поезда Тюмень — Адлер хотят выписать к Новому году

Губернатор Бусаргин: детей с поезда Тюмень — Адлер могут выписать к Новому году

Детей из ЛНР, которых сняли с поезда ТюменьАдлер из-за вспышки гриппа, могут выписать из инфекционной больницы в Саратове до Нового года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам чиновника, сейчас в медучреждении находятся 102 ребенка, у 49 из них — грипп, а еще у 36 — ОРВИ. Все они круглосуточно получают медицинскую помощь от высококвалифицированных специалистов, которым оказывает поддержку местный университет.

«По словам врачей, многие чувствуют себя хорошо и идут на поправку. <...> В целом, прогноз хороший, планируем, что все ребята встретят Новый год дома», — заключил Бусаргин.

21 декабря группу из 125 человек, возвращавшуюся из детского лагеря в Сибири, сняли с поезда Тюмень — Адлер в Саратовской области и отправили в инфекционную больницу из-за повышенной температуры у 30 несовершеннолетних. Одного ребенка – 12-летнюю девочку – врачам спасти не удалось. 12 детей передали законным представителям после отказа от лечения в стационаре.

Ранее эпидемиолог назвал возможную причину трагедии со школьницей в поезде Тюмень — Адлер.

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