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Антон Красовский попал в больницу

Российский журналист Антон Красовский сообщил о госпитализации

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Максим Блинов/РИА Новости

Российский журналист Антон Красовский сообщил в Telegram-канале о госпитализации. Он также опубликовал свое фото из палаты.

По его словам, в начале недели у него резко скрутило живот, начало тошнить, потом он потерял сознание. В итоге его отвезли в клинику.

Украинские СМИ написали, что журналиста якобы отравили и его здоровье продолжает ухудшаться. Однако сам Красовский заявил, что чувствует себя уже лучше.

Летом служба безопасности Украины (СБУ) возбудила еще одно уголовное дело против Красовского, «призвавшего к геноциду украинцев» в эфире. В феврале украинский суд заочно приговаривал Красовского к пяти годам тюрьмы за публичные призывы к свержению конституционного строя и захвату госвласти.

В феврале украинский суд приговорил Красовского заочно к пяти годам тюрьмы за публичные призывы к свержению конституционного строя и захвату госвласти.

Ранее депутат Госдумы Сардана Авксентьева подала иск к Антону Красовскому.

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