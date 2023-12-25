В Минэнерго рассказали, в каких регионах РФ не было света из-за непогоды

По состоянию на 06:00 часов МСК 25 декабря без электричества оставались более 70 тыс. человек в шести регионах РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ в своем аккаунте «Вконтакте».

По информации министерства, одной из причин отключения электричества стал мокрый снег.

«Отключены потребители Рязанской области — 10,8 тыс. человек, Владимирской области — 7,8 тыс. человек, Ярославской области — 10 тыс. человек», — поделились в пресс-службе.

Кроме того, в Дагестан без света оставались 3,4 тыс. потребителей, в Донецкой и Луганской народных республик — 12 тыс. и 27,9 тыс. человек соответственно.

До этого пресс-служба Минэнерго сообщала, что сильный ветер оставил без света более 100 тысяч жителей Дагестана. В аварийно-восстановительных работах принимали участие более 100 специалистов, было задействовано 50 единиц техники.

Ранее в Японии при извержении подводного вулкана образовался новый остров.