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На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры

Малашко заявил о разрушении объектов инфраструктуры в части Запорожской области

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РИА Новости

В подконтрольной Киеву части Запорожской области есть разрушения на объектах инфраструктуры. Об этом глава назначенной Киевом местной власти Юрий Малашко написал в своем Telegram-канале.

«Поступили сообщения о разрушении <…> объектов инфраструктуры», — заявил Малашко утром 25 декабря.

До этого в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры в Одесской области. От взрывов вспыхнул пожар на одном из законсервированных объектов области, который, как утверждается, был оперативно ликвидирован.

24 декабря Юрий Малашко также сообщал, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения инфраструктурные объекты. По его словам, никто не пострадал.

23 декабря сообщалось о не менее трех взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отмечал, что, по предварительным данным, в регионе работали системы противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

Ранее в Одесской области в результате взрывов было повреждено зернохранилище.

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