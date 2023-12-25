Пожар в «Леруа Мерлен» в Петербурге потушили

В Санкт-Петербурге пожарные МЧС ликвидировали пожар в торговом центре «Леруа Мерлен» на проспекте Буденного. Видео с места происшествия появилось в Telegram-канале ведомства.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На месте работали 28 специалистов и 6 единиц техники МЧС России. В 10:27 мск пожарные ликвидировали открытое горение.

Персонал строительного магазина эвакуировался самостоятельно еще до прибытия пожарных. В инциденте никто не пострадал. Причины случившегося выясняют.

До этого в поселке Хор Хабаровского края загорелось здание торгового комплекса. Двухэтажное здание находится на улице Ленина. Здание покинули самостоятельно 22 человека, заявили в региональном ГУ МЧС.

Накануне спасатели потушили возгорание, произошедшее в одной из кают на лихтеровозе «Севморпуть» в Мурманской области. Площадь открытого огня достигала 30 кв. м.

Ранее в Бурятии сгорела ферма с 50 коровами.