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Врач назвала продукты, которые помогут справиться с похмельем

Врач Курбатова: молочные продукты помогут справиться с похмельем

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Depositphotos

Похмелье может спровоцировать обезвоживание, нарушение работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также проблемы с психическим здоровьем. О том, какие продукты помогут справиться с ним, Pravda.Ru в преддверии Нового года рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Так, по ее словам, смузи помогут избавиться от обезвоживания, яйца — вывести остатки алкоголя из организма. Для восстановления сил важно потреблять углеводы, отметила врач. Кроме того, в бананах содержится большое количество калия, который поможет восстановить баланс электролитов в организме, поэтому их тоже полезно включать в свой рацион при похмелье.

Уменьшить вредное воздействие алкогольной продукции могут молочные продукты, например, йогурт и кефир. Зеленый чай обладает противовоспалительными свойствами и помогает ускорить выведение алкоголя, добавила Курбатова. Она также советует пить больше чистой воды, чтобы помочь организму быстрее очиститься от алкоголя.

Психиатр-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева Даниил Петров в разговоре с «Газетой.Ru» до этого говорил, что первый важный шаг избежать похмелья после праздничного застолья — заранее подготовиться. Например, насыщать организм витаминами.

Ранее стало известно, какие виды алкоголя не вызывают сильное похмелье.

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