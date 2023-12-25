В Петербурге загорелся «Леруа Мерлен»

В Петербурге на проспекте Буденного пожар случился в «Леруа Мерлен». Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, персонал строительного магазина уже эвакуирован.

Возгорание сейчас тушат шесть единиц техники и 28 человек личного состава. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

До этого в поселке Хор Хабаровского края загорелось здание торгового комплекса. Двухэтажное здание находится на улице Ленина. Здание покинули самостоятельно 22 человека, заявили в региональном ГУ МЧС.

Накануне спасатели потушили возгорание, произошедшее в одной из кают на лихтеровозе «Севморпуть» в Мурманской области. Площадь открытого огня достигала 30 кв. м.

Также стало известно, что пожар уничтожил дом и автостоянку с 30 машинами в Чите.

Ранее в Бурятии сгорела ферма с 50 коровами.