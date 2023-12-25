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Школьная учительница совратила 13-летнего мальчика и 12 раз занималась с ним сексом

Laredo Morning Times: в США педагога школы обвинили в совращении ученика

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В штате Техас педагога средней школы арестовали за совращение и изнасилование 13-летнего ученика. Об этом сообщает Laredo Morning Times.

27-летнюю учительницу Адриану Мариэль Руллан задержали в конце ноября по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетним. Родители 13-летнего мальчика нашли в телефоне ребенка переписку интимного характера, они попытались установить, с кем переписывался мальчик, но после разговора с отчимом подросток сбежал из дома.

Активное участие в его поисках принимала педагог местной школы. Когда ребенка нашли, 27-летняя женщина продолжала предлагать свою помощь.

Семья заподозрила, что учительница является автором сообщений непристойного содержания, и обратилась в полицию. Американку обвиняют в развращении несовершеннолетнего, установлено, что она как минимум 12 раз занималась с подростком сексом в стенах школы.

Ранее в США женщину обвинили в изнасиловании подростка после проверки ее автомобиля.

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