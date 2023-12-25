Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названо количество задержанных в Москве по «предпринимательским» статьям

ОНК Москвы: 1,5 тыс. человек в СИЗО Москвы проходят по «предпринимательским» статьям

close
100%
Depositphotos

Порядка 1,5 тыс. человек, которые в данный момент находятся в московских СИЗО, проходят по так называемым «предпринимательским статьям», рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. В числе таких преступлений — мошенничество, отметил он в интервью RT.

По словам Мельникова, среди задержанных есть как настоящие мошенники, так и сотрудники предприятий, которых зачастую забирают, чтобы придать делу характер преступной группы.

Помимо этого, в столице за решеткой остаются порядка 300 директоров компаний или владельцев бизнеса, рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы.

Напомним, в Госдуме призвали не выделять отдельно наказания за экономические преступления. Так в беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков прокомментировал поручение Владимира Путина оценить строгость наказания за экономические преступления. По мнению Синельщикова, оптимальное наказание за подобные преступления — от года до шести лет.

Юристы ранее назвали самые распространенные схемы мошенников в 2023 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами