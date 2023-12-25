Названо количество задержанных в Москве по «предпринимательским» статьям

Порядка 1,5 тыс. человек, которые в данный момент находятся в московских СИЗО, проходят по так называемым «предпринимательским статьям», рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. В числе таких преступлений — мошенничество, отметил он в интервью RT.

По словам Мельникова, среди задержанных есть как настоящие мошенники, так и сотрудники предприятий, которых зачастую забирают, чтобы придать делу характер преступной группы.

Помимо этого, в столице за решеткой остаются порядка 300 директоров компаний или владельцев бизнеса, рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы.

Напомним, в Госдуме призвали не выделять отдельно наказания за экономические преступления. Так в беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков прокомментировал поручение Владимира Путина оценить строгость наказания за экономические преступления. По мнению Синельщикова, оптимальное наказание за подобные преступления — от года до шести лет.

Юристы ранее назвали самые распространенные схемы мошенников в 2023 году.