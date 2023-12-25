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Два российских аэропорта вернулись к работе после сильного тумана

Аэропорты Кемерово и Новокузнецка вернулись к работе после сильного тумана

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Аэропорты Кемерово и Новокузнецка после сильного тумана вернулись к плановой работе. Об этом пишет РИА Новости.

Из-за густого тумана в воскресенье, 24 декабря, задержались или отменились более 20 авиарейсов в городах Сибири. На следующий день метеоусловия стали намного благоприятнее для принятия воздушных судов. Поэтому аэропорт Кемерово вернулся к штатной работе.

В Новокузнецком аэропорту тоже дали благоприятный прогноз. Так, самолеты авиакомпаний S7 и Nordwind из Москвы и Санкт-Петербурга уже в пути. А самолет Red Wings из Екатеринбурга уже осуществил посадку в авиагавани, отметили в пресс-службе.

До этого первый с 2020 года регулярный пассажирский рейс российской авиакомпании «Аэрофлот» прибыл из Москвы в Гонконг. Регулярное авиасообщение с Гонконгом прервали в 2020 году из-за ограничений во время пандемии коронавирусной инфекции. Теперь полеты из Москвы будет выполнять три раза в неделю широкофюзеляжный лайнер Airbus A330.

Ранее в Кузбассе произошло землетрясение.

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