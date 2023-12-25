Власти отчитались о перевыполнении плана приватизации в России

В Росимуществе заявили, что за год в 16 раз перевыполнили план по приватизации. Об этом сообщили «Известия».

Так, до данным ведомства, поступления в бюджет от приватизации за 2023 год выросли до 28,9 млрд рублей. Из них от продажи корпоративных активов – 27,3 млрд, а от имущества госказны — 1,6 млрд рублей.

В ведомстве пояснили, что план помогли перевыполнить две большие продажи: акций предприятия «Кучуксульфат» в Алтайском крае и компании «Феникс» в Санкт-Петербурге, которая управляла портом «Бронка». Каждая сделка обошлась более чем 10 млрд рублей, пишет издание.

В компании пояснили, что планируют наращивать темпы продажи активов, которые принадлежат государству. В список вероятной приватизации Минфином добавили еще около 30 компаний.

Росимущество спрогнозировало, что общие поступления от приватизации в 2024 году могут составить около 1,6 млрд рублей, а в 2025 году — 1,5 млрд.

Тем не менее до этого газета «Ведомости» написала, что в следующем году государство не будет продавать долю в крупнейших компаниях. Сейчас в России практически нет активов, где можно было бы найти баланс между интересами бизнеса, бюджета и объективной необходимостью сохранить контроль со стороны властей, уточнил один из источников газеты.

Ранее экономист Андрей Мастеров высказал мнение, что проведение масштабной приватизации государственных компаний в текущих условиях не решит системных проблем российской экономики.