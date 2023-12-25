Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти отчитались о перевыполнении плана приватизации в России

«Известия»: Росимущество перевыполнило план по приватизации в 16 раз

close
100%
Depositphotos

В Росимуществе заявили, что за год в 16 раз перевыполнили план по приватизации. Об этом сообщили «Известия».

Так, до данным ведомства, поступления в бюджет от приватизации за 2023 год выросли до 28,9 млрд рублей. Из них от продажи корпоративных активов – 27,3 млрд, а от имущества госказны — 1,6 млрд рублей.

В ведомстве пояснили, что план помогли перевыполнить две большие продажи: акций предприятия «Кучуксульфат» в Алтайском крае и компании «Феникс» в Санкт-Петербурге, которая управляла портом «Бронка». Каждая сделка обошлась более чем 10 млрд рублей, пишет издание.

В компании пояснили, что планируют наращивать темпы продажи активов, которые принадлежат государству. В список вероятной приватизации Минфином добавили еще около 30 компаний.

Росимущество спрогнозировало, что общие поступления от приватизации в 2024 году могут составить около 1,6 млрд рублей, а в 2025 году — 1,5 млрд.

Тем не менее до этого газета «Ведомости» написала, что в следующем году государство не будет продавать долю в крупнейших компаниях. Сейчас в России практически нет активов, где можно было бы найти баланс между интересами бизнеса, бюджета и объективной необходимостью сохранить контроль со стороны властей, уточнил один из источников газеты.

Ранее экономист Андрей Мастеров высказал мнение, что проведение масштабной приватизации государственных компаний в текущих условиях не решит системных проблем российской экономики.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами