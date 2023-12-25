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В Петербурге потушен пожар в ангаре со стройматериалами

В Петербурге пожарные потушили пожар в ангаре со стройматериалами

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МЧС РФ по Оренбургской области

В Санкт-Петербурге потушен пожар в ангаре со стройматериалами, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Пламя вспыхнуло в ангаре, находящемся на Складской улице в Невском районе города. Информация о пожаре поступила в 18:42 мск. Первоначально огонь охватил территорию в 300 квадратным метров, но затем площадь пожара увеличилась до 450 квадратных метров.

В тушении огня приняли участие 27 пожарных и шесть единиц специальной техники. Огнеборцам сначала удалось локализовать пламя, а затем в 20:02 мск потушить его. По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.

Ранее спасатели потушили возгорание, произошедшее в одной из кают на лихтеровозе «Севморпуть» в Мурманской области. Площадь открытого огня достигала 30 квадратных метров.

Незадолго до этого пресс-служба главка МЧС по Мурманской области сообщила, что на территории причала ФГУП «Атомфлот» произошел пожар. Предприятие занимается эксплуатацией и обслуживанием атомного гражданского ледокольного флота России.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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