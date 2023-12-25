Последняя рабочая неделя 2023 года в Москве будет теплой и снежной

В Москве в рабочие дни предновогодней недели ожидается около 0°C днем и до -7°C в ночное время. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, на протяжении всей рабочей недели будет ожидаться мягкая зимняя погода с примерно одинаковой температурой: днем — от 0 до -3°C, ночью — от -2 до -7°C. Будут выпадать осадки — снег и мокрый снег, но при этом не будет дождя.

Вильфанд отметил, что на дорогах станет меньше луж и слякоти, а снежный покров увеличится.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России в последнюю неделю 2023 года ожидаются небольшие снегопады.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что последняя неделя 2023 года будет в столице морозной и снежной.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.