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Возгорание на лихтеровозе «Севморпуть» в Мурманской области потушили

Пожар на лихтеровозе «Севморпуть» в Мурманской области потушили

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Павел Лисицын/РИА Новости

Спасатели потушили возгорание, ранее вспыхнувшее в одной из кают на лихтеровозе «Севморпуть» в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram-канале.

«Пожар ликвидирован», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, пострадавших в результате возгорания не оказалось.

Как заявили в МЧС, площадь открытого огня достигала 30 квадратных метров.

Незадолго до этого пресс-служба главка МЧС по Мурманской области сообщала, что на территории причала ФГУП «Атомфлот» произошел пожар. Предприятие занимается эксплуатацией и обслуживанием атомного гражданского ледокольного флота России.

Перед этим сообщалось, что яхта протаранила причал и пришвартованные катера во Владивостоке. Об этом написал Telegram-канал Shot, опубликовав соответствующую видеозапись.

Ранее мощный взрыв произошел в районе крупного турецкого порта.

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