Россияне стали значительно реже желать друг другу на Новый год денег и успеха

Самым популярным у пользователей соцсетей на Новый год было пожелание счастья, отмеченное более чем в 16% сообщений. Это показало исследование Pro-Vision Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Еще в 13% поздравлений желают здоровья. Отчасти это объясняется популярным речевым оборотом, с которого начинаются типизированные поздравления: «Желаю счастья, здоровья и…». На контрасте с классическими лидерами в топ рейтинга впервые попало пожелание мира, которое содержится почти в 12% сообщений. Сразу за миром идет добро. При этом самыми редкими были пожелания, связанные со спортивными успехами, отличными друзьями и яркими впечатлениями.

По сравнению с прошлым годом внутри рейтинга отмечена разнонаправленная динамика, которая хорошо иллюстрирует смену общественных приоритетов. Так, мир вырос относительно прошлого года сразу на 6,8 п. п., а добро и счастье — на 1,9 и 1,2 п. п. соответственно. Здоровье, которое было лидером прошлогоднего рейтинга, осталось в топ-3, хотя и ослабило позиции (особенно по сравнению с периодом пандемии). А вот деньги и успех ушли на задний план. Более того, деньги и вовсе оказались на нижней границе первой десятки рейтинга, рискуя полностью исчезнуть из топа.

Большинство поздравлений разлетаются по соцсетям от пользователей из Перми и Пермского края (6,7% от общего числа сообщений). Не менее активны жители Нижегородской области и Москвы (около 6%). Также в десятку вошли Санкт-Петербург, Татарстан, Курганская область, Удмуртия, Алтайский край, Самарская и Новосибирская области.

В разрезе регионов выражена и локальная пространственная специфика. Так, если в Центральной России и особенно в Москве в пожеланиях часто отмечается выражение материального процветания, достижений и денежных успехов, то Сибирские регионы упоминают тепло, уют и победы. На Северо-Западе и особенно в Санкт-Петербурге чаще, чем где-либо, присутствуют фразы «волшебство» и «сказочная атмосфера». В поздравлениях в Кавказских регионах превалируют вполне земные семейное тепло и мир. На юге России любят желать ярких праздников и чудесных сюрпризов, а в Поволжье в топе здоровье, счастье и успехи во всех начинаниях. Жители Урала в своих пожеланиях вспоминают семью и возможность встретить праздник с близкими людьми. На Дальнем Востоке сообщения содержат пожелания спокойствия и исполнения желаний.

Ранее россияне ответили, какие подарки они точно не хотели бы получить на Новый год.