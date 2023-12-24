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Женщина упала в Москву-реку во время прогулки по городу

Mash: недалеко от Кремля женщина упала в ледяную Москву-реку

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Илья Питалев/РИА Новости

Женщина, прогуливавшаяся по Большому Каменному мосту в российской столице, упала в ледяную Москву-реку. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Как указано в публикации, инцидент произошел недалеко от Кремля. При этом после падения в воду женщина самостоятельно доплыла до берега, но выбраться на набережную без помощи других людей ей не удалось.

В результате на место на катере прибыли сотрудники экстренных служб. Спасатели помогли пострадавший выбраться из реки, после чего передали врачам скорой помощи.

Согласно материалу, медики осмотрели женщину и оказали ей первую помощь. Другие подробности о произошедшем, включая возможные травмы и причины падения жительницы города в ледяную воду, на данный момент не уточняются.

17 декабря муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска сообщила о девушке, провалившейся под лед на реке Обь. В заявлении уточнялось, что попавшую в беду 18-летнюю сибирячку заметил оказавшийся рядом рыбак и сразу позвонил в экстренные службы.

Однако мужчина не стал дожидаться прибытия спасателей, поспешив на помощь пострадавшей. Очевидцу удалось достать девушку из воды, после чего прибывшие на место специалисты оказали ей медицинскую помощь.

Ранее в Орле сотрудники МЧС РФ при помощи детской ватрушки спасли провалившуюся под лед собаку.

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