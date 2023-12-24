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Песков отказался комментировать беседу с Киркоровым по поводу «голой» вечеринки

Песков заявил, что не намерен обсуждать беседу с Киркоровым о «голой» вечеринке

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать беседу с певцом Филиппом Киркоровым по поводу его участия в «голой» вечеринке, организованной актрисой и блогером Анастасией Ивлеевой. О его реакции на соответствующий вопрос журналистов сообщило издание «Подъем».

«Я это не комментирую», — подчеркнул представитель российского президента.

Он добавил, что не намерен публично обсуждать скандальное мероприятие. То же касается критики, которой подвергся «король отечественной эстрады» после вечеринки в Москве.

В ночь на 21 декабря в столичном клубе «Мутабор» прошла вечеринка, принять участие в которой можно было только при одном условии — на человеке должна была быть одежда, максимально оголявшее тело. Организатором мероприятия стала бывшая ведущая программы о путешествиях «Орел и решка» Анастасия Ивлеева.

При этом среди гостей вечеринки оказались многие российские знаменитости, включая рэпера Джигана и певицу Лолиту Милявскую. Кроме того, в мероприятии принял участие Филипп Киркоров.

24 декабря исполнитель появился на премьере нового ледового шоу фигуристки Татьяны Навки под названием «Вечера на хуторе». Также на мероприятии заметили Дмитрия Пескова, который обсудил с певцом его участие в «голой» вечеринке.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видео с извинениями за организацию скандальной вечеринки в клубе «Мутабор».

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