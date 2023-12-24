Правительство России одобрило изменения в субсидиях по здравоохранению

Правительство Российской Федерации одобрило изменения в распределении субсидий регионам для реализации проектов государственной программы «Развитие здравоохранения» на следующие два года. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — указано в тексте.

Проект направлен на софинансирование расходов субъектов РФ, которые возникли при реализации проектов в рамках этой госпрограммы.

14 декабря президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что продление модернизации первичного звена здравоохранения войдет в его предвыборную программу. Также он пообещал обсудить с министерством здравоохранения создание программы по лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ранее в Депздраве Москвы объяснили число вызовов врачей на дом.