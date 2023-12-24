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В Нижнем Новгороде пропала школьница, она вышла из дома без верхней одежды

В Нижнем Новгороде уже около суток ищут ушедшую из дома 14-летнюю девочку

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Поисково-спасательный центр «РЫСЬ»

В Нижнем Новгороде пропала девочка, о ее местонахождении ничего неизвестно уже больше суток. Об этом пишет «НГС».

23 декабря 14-летняя Мария Романова вышла из дома на улице 40 лет Победы в одном платье. В руках у школьницы были большие пакеты. Впоследствии выяснилось, что она несла с собой пуховик и рюкзак. Ориентировку на несовершеннолетнюю опубликовали в группе поискового отряда «Рысь» во «ВКонтакте».

Как уточняется, в последний раз близкие видели школьницу днем 23 декабря. Сегодня волонтеры распространили в соцсетях новое фото с камеры видеонаблюдения, на котором девушка уже была одета в черный пуховик. В настоящее время поиски продолжаются.

Ранее стало известно, что россиянка спаивала дочь-подростка, чтобы та не уехала от нее.

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