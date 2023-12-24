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Санта-Клаус пролетел над Россией и пропал

Санта-Клаус пролетел над РФ, после этого его передвижения перестали отображаться

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Depositphotos

Санта-Клаус во время своего 68-го путешествия по миру пролетел над территорией России. Об этом сообщает объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD) на специализированном сайте.

В районе 14:00 по московскому времени Санта появился над территорией Чукотки. В частности он пролетел над Анадырем, а оттуда отправился в Магадан и на Камчатку. Отмечается, что число врученных подарков превысило 140 млн.

Позднее сайт NORAD не справился с нагрузкой и перестал отображать передвижения Санта-Клауса. Где он находится сейчас — неизвестно.

Проект «NORAD следит за Сантой» был запущен в 1955 году, когда один из магазинов Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. В телефонном номере в объявлении была ошибка, и вместо Санты на звонки отвечал оператор горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD). С тех пор каждый год в канун Рождества база ВВС в Колорадо становится центром слежения за рождественским путешествием Санта-Клауса. По традиции сани Санты по воздуху несут девять оленей. Максимальная скорость саней превышает скорость звездного света.

В прошлом году Санта-Клаус пролетел над территорией России также 24 декабря.

Ранее Индия подняла в небо два истребителя после сообщений об НЛО.

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