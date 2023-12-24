Задержанный после ДТП водитель угнал служебный автомобиль

В Челябинской области мужчина угнал полицейскую машину, когда его попытались задержать за порчу чужих автомобилей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Катав-Ивановске, житель которого на своем автомобиле протаранил несколько припаркованных машин. В тот момент 27-летний водитель был пьян, его оперативно задержали полицейские и усадили в служебную «Ниву».

Тогда задержанный воспользовался ключом, оставленным в замке зажигания, закрылся изнутри, завел двигатель и уехал. Угонщика вновь задержали 15 минут спустя.

Теперь в его отношении возбудили сразу два уголовных дела, за управление транспортным средством в состоянии опьянения и угон.

Ранее неизвестный угнал автомобиль бандитов, пока те грабили кассу.