Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

При падении дерева в Сочи погиб человек

МЧС: при падении дерева в Сочи погиб человек

close
100%
«Сочи Официальный»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Сочи Официальный»

Во время шторма в Сочи при падении дерева погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 24 декабря.

«Один человек погиб при падении дерева», — рассказали в ведомстве.

В результате шторма к утру 24 декабря в Сочи было повалено 53 дерева. Поступило 40 сообщений о подтоплении придомовых территорий. С восьми зданий города сорвало кровлю. Около 12 тысяч человек в четырех районах Сочи остаются без электроснабжения после аварий на линиях электропередачи из-за непогоды. Образовавшийся после дождей оползень в центре Сочи, повредил магистральный водопровод, что спровоцировало сложности с водоснабжением испытают на нескольких улицах Центрального района.

Для устранения последствий непогоды МЧС привлекло 119 человек, 40 единиц техники. Штормовое предупреждение сохраняется на следующий день.

Ранее мокрый снег повалил более 100 деревьев в Рязани.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами