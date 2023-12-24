При падении дерева в Сочи погиб человек

Во время шторма в Сочи при падении дерева погиб человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС РФ.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 24 декабря.

«Один человек погиб при падении дерева», — рассказали в ведомстве.

В результате шторма к утру 24 декабря в Сочи было повалено 53 дерева. Поступило 40 сообщений о подтоплении придомовых территорий. С восьми зданий города сорвало кровлю. Около 12 тысяч человек в четырех районах Сочи остаются без электроснабжения после аварий на линиях электропередачи из-за непогоды. Образовавшийся после дождей оползень в центре Сочи, повредил магистральный водопровод, что спровоцировало сложности с водоснабжением испытают на нескольких улицах Центрального района.

Для устранения последствий непогоды МЧС привлекло 119 человек, 40 единиц техники. Штормовое предупреждение сохраняется на следующий день.

Ранее мокрый снег повалил более 100 деревьев в Рязани.