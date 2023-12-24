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Обращений от туристов в связи с непогодой в Сочи пока не поступало

АТОР: обращений от туристов в связи с непогодой в Сочи пока не поступало

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что обращений от туристов в связи с погодными условиями в Сочи пока не поступало. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обращений пока нет. Туристов (по линии туроператоров. — «Газета.Ru») очень мало и в прибрежных отелях, и в горных курортах, в том числе на «Красной Поляне», — сказал Ромашкин.

По его словам, все трассы на горнолыжных курортах в Сочи закрыты, но возможно скоро что-то откроется.

Ранее сообщалось, что образовавшийся после дождей оползень в центре Сочи, повредил магистральный водопровод, что спровоцировало сложности с водоснабжением испытают на нескольких улицах Центрального района. Отмечается, что в результате оползня был поврежден магистральный водовод диаметром 300 миллиметров.

До этого сообщалось, что около 12 тысяч человек в четырех районах Сочи остаются без электроснабжения после аварий на линиях электропередачи из-за непогоды. Для устранения последствий непогоды МЧС привлекло 119 человек, 40 единиц техники. По данным ведомства, с восьми зданий города сорвало кровлю. Жильцы отказались от расселения.

Ранее в МЧС предупредили о возможных перебоях с электричеством в нескольких регионах.

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