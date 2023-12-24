Россиянка ударила младенца головой о подлокотник дивана

В Новосибирске мать ударила двухнедельную дочь головой о подлокотник дивана, ребенок в коме. Об этом сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

Двухнедельного ребенка доставили в отделение реанимации Новосибирской больницы с травмой головы. 19-летняя мать сообщила врачам, что дочь поперхнулась во время кормления, женщина повернулась и случайно ударила ребенка головой о деревянный подлокотник дивана.

С момента удара и до вызова скорой прошло более двух часов, когда младенец начал синеть, женщина обратилась за медицинской помощью. Девочку госпитализировали в отделение реанимации, ребенок подключен к ИВЛ и находится в состоянии комы.

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