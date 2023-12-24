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Трех подростков задержали за избиение дворников-мигрантов в Петербурге

«78.ru»: в Петербурге задержали трех подростков за избиение дворников-мигрантов

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Pexels

В Калининском районе Петербурга задержали трех несовершеннолетних подростков за серию нападений на дворников-мигрантов. Об этом сообщает «78.ru».

Трое петербургских подростков нападали на дворников в Калининском районе города, молодые люди избивали мужчин и распыляли в них перцовые баллончики. Происходящее злоумышленники снимали на видео и публиковали в сети.

Двоих 16-летних учащихся колледжа и 14-летнего восьмиклассника задержали, у одного из подростков нашли ракетницу со свастикой на зарядах, два газовых баллона и складной нож.

Старших задержанных поместили в изолятор, младшего допросили в качестве свидетеля и отпустили. Выясняются все обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Приморье подростки избили сверстника и сняли на видео.

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