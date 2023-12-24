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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту госпитализации детей в Крыму

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту госпитализации детей из лагеря в Крыму

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин принял решение поручить следственному управлению СК по Крыму и Севастополю возбудить уголовное дело по факту госпитализации детей в Евпатории из детского лагеря. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту госпитализации воспитанников детского лагеря в республике Крым», — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что в Крыму девять детей из детского лагеря «Юность» госпитализировали с гастроэнтероколитом и ОРЗ. По информации министерства, медики ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» провели осмотр 31 несовершеннолетнего из детского лагеря «Юность» в Евпатории. Среди них восьмерых госпитализировали с гастроэнтероколитом и одного с ОРЗ.

До этого в Петербурге школьник потерял сознание после репетиции новогоднего бала. Прибывшие на место медики госпитализировали 16-летнего подростка с отравлением этанолом.

Ранее посетители одного из рязанских ресторанов массово заразились сальмонеллезом.

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