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После обрушения горки в Хакасии госпитализировали трех детей

Трое детей попали в больницу после обрушения горки в Хакасии

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Прокуратура Республики Хакасия

Три ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести при обрушении горки в Усть-Абакане в Хакасии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

«Трое детей с серьезными травмами согласно маршрутизации госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу имени Ремишевской. Медицинские работники делают все необходимое. Ситуация находится на особом контроле Минздрава Хакасии», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что глава Хакасии Валентин Коновалов поручил проверить все детские площадки и снежные городки в регионе после обрушения горки в Усть-Абаканском районе, в результате которого пострадали восемь детей. Отмечается, что им было предписано «необходимо сделать все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось».

До этого местные власти уточнили, что при падении горки пострадали восемь детей. По данным местных пабликов, у одной из пострадавших девочек в результате падения появились два открытых перелома на левой ноге и была раздроблена лодыжка.

Ранее жительница Хакасии рассказала, что ее ребенок разбил голову при обрушении горки.

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