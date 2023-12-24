Шторм повалил десятки деревьев и повредил крыши домов в Сочи

Мощный шторм, который ударил по Сочи 23 декабря, повредил здания, городскую инфраструктуру и повалил десятки деревьев. О последствиях буйства стихии рассказали в Telegram-канале сочинской администрации.

«За сутки в центре выпало 35 мм дождя, в горном кластере — 45 мм снега. Шквалистым ветром повалено более 80 деревьев, на более чем 10 частных и многоквартирных домах повреждена кровля», — говорится в сообщении чиновников.

Также были зафиксированы повреждения инженерных сетей. Помимо этого, из-за ветра 21 самолет пришлось направить на запасные аэродромы в другие города. Зимние пляжи Сочи не открывают — на море по-прежнему бушует шторм силой до шести баллов.

Согласно прогнозу синоптиков, штормовое предупреждение будет действовать до конца 25 декабря. Все службы города работают в усиленном режиме.

До этого сообщалось, что из-за шторма все трассы и почти все канатные дороги закрыли на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» близ Сочи.

Ранее самолет с игроками ХК «Сочи» совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах.