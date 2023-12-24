В Сочи сильный ветер частично сорвал крышу с многоквартирного дома

В пресс-службе главного управления МЧС Росси по Краснодарскому краю заявили, что шквалистый ветер частично сорвал крышу многоквартирного дома на территории Сочи, также зафиксированы падения деревьев. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что из-за усиления ветра в городе были зафиксированы падения деревьев. В министерстве подчеркнули, что работы по распиловке деревьев проводятся силами муниципального звена, 10 ПСО Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, ЮРПСО МЧС России.

В публикации отмечается, что из-за ветра была сорвана крыша в пятиэтажном доме, на место ЧС выехали сотрудники городской мэрии.

До этого стало известно, что из-за мощного шторма все трассы и почти все канатные дороги закрыли на горнолыжных курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» близ Сочи.

На «Красной поляне» единственная работающая канатная дорога — «Олимпия», действует в разгрузочном режиме. Количество кабинок на ней уменьшено, чтобы снизить нагрузку на тросы. Люди ожидают посадки в очередях.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.