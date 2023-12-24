В Риге на вечеринке журналистов русской службы BBC взорвалась граната

В столице Латвии неизвестный бросил учебную гранату на вечеринке журналистов русской службы BBC. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на неназванного сотрудника издания.

В сообщении уточнили, что на вечеринку также пригласили журналистов-эмигрантов из других СМИ. Сотрудники медиа собрались в местном баре Čē.

«Ближе полуночи неизвестный мужчина открыл дверь и бросил под ноги гостям гранату — предположительно, это была учебно-имитационная RGD-5», — говорится в публикации.

По предварительным данным, никто из посетителей бара серьезно не пострадал. Взрыв лишь оглушил нескольких журналистов. На месте происшествия работают правоохранители. Известно, что нападавший скрылся на машине. Представители СМИ предполагают, что причиной мог стать бытовой конфликт. Но то, что нападение может быть связано с профессиональной деятельностью корреспондентов, также не исключается.

18 декабря была названа одна из возможных причин инцидента с подрывом гранат в Закарпатье.

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